الصايغ: الهدنة تصب في مصلحة الفلسطينيين لأنهم اصحاب الارض

إعتبر النائب سليم الصايغ أنّ “الهدنة في غزة يجب ان تفسح المجال الى عقلنة الصراع وتأطيره تمهيدا الى استشراف الأفق السياسي”.
وأضاف في حديث تلفزيوني أنّ “الهدنة تصب في مصلحة الفلسطينيين لأنهم اصحاب الارض”، مضيفًا ” أنّهم “قادرون على الصمود بالحد الأدنى بينما الأساطيل لا يمكنها أن تبقى لاشهر في البحر وهذا ما تعلمناه من تجربتنا اللبنانية”.
ورأى الصايع أنّه “لا راعي دولي أو اقليمي لهذه الحرب”، مشيراً أنّ “قرار حماس ذاتي رغم الدعم اللوجستي والتقني”.
ولفت الى أنّ “اسرائيل لا تواجه حماس بل تواجه الشعب الفلسطيني برمته الذي يواجه كل منهم على طريقته”، مضيفًا أنّ “عبارة الفصل بين المدنيين والعسكريين بدعة لان الشعب الفلسطيني برمته يواجه القصف والقتل والاحتلال”.
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