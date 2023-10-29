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الصحة العالمية: الانباء عن طلب إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس مقلقة
إقليمي/دولي
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الأحد 29 تشرين الأول 2023
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نقلت وكالة “سكاي نيوز عربية” عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأحد، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور “مثيرة للقلق البالغ”.

وكتب أدهانوم غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.

وأضاف: “نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر”.

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