الصحة تذكر بشروط استيراد المتممات الغذائية

أشار المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، الى انّ الوزارة تتلقى العديد من المراجعات وطلبات الاسترحام المتعلقة بادخال متممات غذائية إلى لبنان، وبخاصةً مشروبات الطاقة، بشكل استثنائي، بحيث يقوم صاحب العلاقة باستيراد البضاعة وركنها في المطار أو المرفأ، ومن ثم يعود إلى وزارة الصحة طالباً إدخالها باستثناء من وزير الصحة.
وعليه، تؤكد الوزارة، ضرورة حصول هذه المتممات الغذائية وكلّ الأصناف التي تتطلب إجازة مسبقة، على التسجيل والترخيص اللازم والموافقة المسبقة منها قبل عملية الاستيراد، محمّلة المستورد المخالف لهذه الشروط المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على مخالفته.
وأعلنت أنّ شروط الاستيراد وآلية الحصول على التراخيص اللازمة موجودة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، ويمكن مراجعة الوزارة للحصول على كلّ المعلومات.
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