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الصدر ينتقد الاحتجاجات ويمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب￼
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 30 آب 2022
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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه يتبرأ من عناصر التيار إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.


ولفت مقتدى الصدر ، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الشعب العراقي هو “المتضرر مما يحدث” في العراق، مضيفا: “كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية”.


وأضاف: “الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة”، مؤكدا أنه ينتقد “ثورة التيار الصدري”.


وتابع: “وطني بعد أن كان أسيرا للفساد أصبح الآن أسيرا للفساد والعنف”.


وحيا الصدر القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة، على حدّ وصفه.

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