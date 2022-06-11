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الصورة الاخيرة لركاب الطائرة المروحية التي سقطت في ايطاليا
محلي
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السبت 11 حزيران 2022
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الصورة الاخيرة لركاب الطائرة المروحية التي سقطت في ايطاليا

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