الصين تتوعّد واشنطن “إذا لم تتخلَّ” عن الصفقة مع تايوان￼

توعّدت السلطات الصينية باتخاذ “إجراءات مضادة” إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان.
وأكد المتحدث بإسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، في بيان، أن “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع” المستجد.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وسط تصاعد التوتر مع بكين.
وتشمل الأسلحة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها.
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