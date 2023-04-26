الصين تخطط لإرسال مروحية إلى المريخ

تخطط الصين لإدراج مهمة إرسال طائرة مروحية ضمن بعثة المريخ “Tianwen-3”.
وتشير “SpaceNews” إلى أن مهمة هذه المروحية ستكون جمع عينات من تربة الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض. وقد نوقشت هذه المسألة في المؤتمر الدولي لعلوم الفضاء العميق.
يذكر أن بعثة “Tianwen-3” تتضمن استخدام صاروخين من طراز Long March 5 سيحملان إلى المريخ مركبتين فضائيتين عام 2030، لجمع 500 غرام من عينات تربة الكوكب ونقلها إلى الأرض.
وسوف تكون وحدة الهبوط قادرة على استقبال الروبوت المتحرك أو المروحية التي ستكون شبيهة بالمسيرة الأميركية “Ingenuity”، حيث سبق أن عرضت أكاديمية العلوم الصينية نموذجا أوليا لهذه المروحية عام 2021.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا