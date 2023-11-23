الصين تدعم النازحين اللبنانيين في الجنوب بمليون دولار أميركي عبر وزارة الشؤون الإجتماعية

زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار برفقة سفير الصين في لبنان السيد تشيان منجيان دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لإبلاغه بقرار الصين تقديم هبة بقيمة مليون دولار أميركي لدعم للنازحين اللبنانيين في الجنوب، بعد اتصالاتٍ قام بها مع السفير تشيان. وقال حجار بعد الإجتماع: “نحن نعمل في الوزارة كخليّة نحل، ونقوم منذ أكثر من شهر باجتماعات دائمة مع عدد من السفراء لتحفيز دولهم على الالتزام والمساعدة، ولشرح الأوضاع الصعبة في الجنوب، وقد تجاوبت دولة الصين معنا، علماً أنها الدولة الأولى التي تجاوبت بشكل سريع وقدّمت هذه الهبة لدعم الحاجات الانسانية الملحّة للنازحين اللبنانيين في الجنوب. وسنقدّم خلال الساعات المقبلة كل الأوراق المطلوبة لقبول هذه الهبة بشكلٍ رسمي وسنعلن لاحقاً عن موعد استلامها، كما سنشرح للمواطنين كيفيّة صرفها”.
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