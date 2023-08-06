الصين تطرد 4 سفن فلبينية انتهكت مياهها

طرد خفر السواحل الصيني أربع سفن فلبينية انتهكت المياه الصينية بمنطقة ريناي ريف، أمس السبت.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل جان يو، في تصريح لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية: “بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت”،
ولفت إلى أن “خفر السواحل الصيني أجرى السيطرة اللازمة وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل مواد بناء غير قانونية”.
وحث “الفلبين على الوقف الفوري لنشاطات التعدي في المياه”، مؤكدا أن “الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي”.
وشدد يو على أن “خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون”.
وكان خفر السواحل الفلبيني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن إحدى سفن خفر السواحل الصيني استخدمت خراطيم المياه أثناء مناوراتها واقترابها بشكل خطير من سفن خفر السواحل الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.
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