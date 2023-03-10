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الصين تطلق قمريْن صناعييْن لاستشعار الأرض عن بعد
إقليمي ودولي
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الجمعة 10 آذار 2023
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نجحت الصين يوم 10 مارس في إطلاق قمريْن صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Tianhui-6.

وأفادت صحيفة “جونغو هانتيانغ باو” الصينية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن القمريْن الصناعيين أطلقا بصاروخ CZ-4C الساعة 06.41 بالتوقيت المحلي (الساعة 01.41 بتوقيت موسكو) من مطار تيوانغ في شمال البلاد.

ويشار إلى أن القمريْن الصناعيين Tianhui-6 سيستخدمان لوضع خرائط جغرافية ودراسة حقول الثروات الطبيعية وإجراء التجارب العلمية.

يذكر أن بكين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والملاحة الفضائية والاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر. وينفذ الأخصائيون الصينيون في الوقت نفسه مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ. وقد انتهت الصين العام الماضي من إنشاء محطتها الفضائية في مدار الأرض.

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