«الضمان الاجتماعي» يرفع التّعرفات الطبية؟ (الأخبار)

المصدر: جريدة الأخبار
أقرّ «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، اليوم، رفع التعرفات الطبية داخل المستشفيات للأعمال الطبية غير المقطوعة والجراحية المقطوعة.
وأعلن الصندوق، في بيان، أن مجلس إدارته عقد جلسة استثنائية ووافق بإجماع الحاضرين على «مشروع القرار المتعلق برفع التعرفات الاستشفائية داخل المستشفى للأعمال الطبية غير المقطوعة، بحيث يضرب المجموع بعد التصفية والمراقبة بضعفين ونصف وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً لكلّ مستشفى، وللأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تضرب بـ3 أضعاف وفقاً للمبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة».
كما صدرت توصية عن مجلس الإدارة تقضي بـ«إجراء الدراسات اللازمة لمزيد من التقديمات المتعلقة بالتّعرفات الدوائية تمهيداً لرفع تغطية الكلفة الإضافية الناتجة من زيادة أسعار الأدوية».
وتمنى مجلس الإدارة على وزير العمل مصطفى بيرم «المزيد من السعي لدفع الدولة اللبنانية جميع المستحقات التي بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة الإضافية لصندوق ضمان المرض والأمومة».
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