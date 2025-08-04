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“الطاشناق” في ذكرى انفجار المرفأ: الحقيقة والعدالة يبقيان متطلبين ضروريين للبدء ببلمسة الجراح
محلي
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الإثنين 04 آب 2025

اصدر المكتب الإعلامي في حزب الطاشناق البيان التالي في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت:

انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة، يبقى جرحاً عميقاً في قلوب اللبنانيين جميعاً.
وتحل هذه الذكرى وسط آلام ومآس متتالية تفصل بين الفاجعة وذكراها.
وتبقى الحقيقة أول مطالب المفجوعين، والعدالة ثانيهما، علهما يخففان اوجاع من فقدوا العزيز، ويريحان أرواح الضحايا.
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، نؤكد أن الحقيقة والعدالة طال انتظارهما، ويبقيان متطلبين وطنيين ضروريين للبدء ببلمسة الجراح.

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