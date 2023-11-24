الطاشناق: ننتظر من وزير العمل توضيح تصريحاته المرفوضة حول تشبيه المقاومة في لبنان بالمقاومة الأذرية

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب الطاشناق في لبنان
تلقينا بمنتهى الدهشة والإستهجان التصريحات التي أدلى بها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيّد مصطفى بيرم، وذلك خلال مؤتمر وزراء العمل في الدول الإسلامية الذي انعقد في باكو. فمعالي الوزير قام بتشبيه غير موفق بين المقاومة في لبنان وما أسماه “مقاومة أذربيجانية”.
وعليه، نشير إلى النقاط التالية:
١-إنّ تاريخ أذربيجان القصير زاخر بالإحتلال والمجازر والتطهير العرقي.
٢-أذربيجان لم تكن يومًا بلدًا مقاومًا، بل دولة تقوم بالإحتلال، وإزاء عدوانها، لجأ الشعب الأرمني إلى الدفاع عن النفس والنضال من أجل التحرير.
٣-كان الأجدى بمعاليه أن يأخذ في الحسبان تصريحات وزارة الخارجية اللبنانية التي شدّدت على وجوب إحترام حقوق شعب آرتساخ.
٤-وقد تجاهل معالي الوزير مواقف الوفود اللبنانية إلى مؤتمرات الدول الإسلامية، حيث أحجمت عن تأييد المسودات الأذربيجانية المجافية للحقائق.
وبعد أن عبّرنا للوزير بيرم والقوى السياسيّة التي يمثّلها عن استهجاننا ومطالبته بالتوضيح، صرّح معاليه على وسائل التواصل الإجتماعي بأنّه لم يصدر عنه أي تصريح معادٍ للأرمن، إنّما توجّه بالتحية إلى الأذربيجانيين الذين قتلوا أثناء مقاومة الجيش السوفياتي.
إنّ معالي وزير العمل يمثّل تيارًا سياسيًا تجمعه بحزب الطاشناق علاقات طبيعية، تمتدّ إلى التعاون في مختلف الملفات الوطنية. نأمل أن يكون موقف وزير العمل لا يعبّر عن مواقف القوة السياسية التي يمثّلها.
ومن الضروري أن تأخذ القوى السياسية والشخصيات الرسميّة بعين الإعتبار مشاعر إحدى الطوائف الأساسيّة في النسيج اللبناني، إلى جانب استمرار معاناة الشعب الأرمني وسلب حقوقه خاصةً وأنّ المواقف الرسميّة واضحة في هذا الصدد.
ننتظر من وزير العمل المزير من التوضيح للظروف والتفاصيل المتعلّقة بتصريحاته المثيرة للجدل، والمرفوضة من قبلنا.
المكتب الإعلامي لحزب الطاشناق في لبنان.
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