الطقس غدا غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وثلوج على هذا الإرتفاع!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2000 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر فيتحسن الطقس خلال الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر احيانا وينحسر اعتبارا من مساء يوم الأربعاء.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16و 25 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، يتشكل الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى 2200 متر.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2000 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر فيتحسن الطقس خلال الفترة المسائية.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي في الفترة الصباحية والمسائية .
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرار، مع ضباب محلي في الفترة المسائية.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10و40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60 و80% .
– حال البحر: متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,22
-ساعة غروب الشمس: 16,30
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