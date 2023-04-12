الطقس غدًا ماطر بغزارة احيانًا مع عواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا وتصل سرعتها الى 60 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر تدريجاً اعتبارا من المساء على ان يستقر الطقس خلال الليل، كما يتوقع تشكل طبقات من الجليد اعتبارا من ارتفاع 1700 متر في المناطق الجبلية.
وجاء في النشرة الاتي:
– الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، فتشتد غزارة الأمطار وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج، على ان يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجًا.
معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط للثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا فتصل الى 1400 متر
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