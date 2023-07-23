العاصي يتلوّث… خضر: أنا بصدد رفع دعوى

اشار محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر: “كلفة النزوح السوري كبيرة جدًا على لبنان الذي دفع أيضًا فاتورة بهويته وديموغرافيته وفي بعلبك – الهرمل عدد النازحين يفوق عدد اللبنانيين في المحافظة.”
واضاف بشير خضر في حديث تلفزيوني: “نهر العاصي يتلوّث بسبب تفريغ المياه الآثنة فيه وأنا بصدد رفع دعوى وإلى حين تحقيق ما نطمح إليه من عودة النازحين السوريين إلى بلدهم علينا إدارة الأزمة تبعًا للأصول”.
واردف: “في بعلبك – الهرمل متوسط العائلة السورية 10 أفراد وكل أمّ باتت وفق المنظمات الدولية معياراً للأسرة وعلى أساسها تُصرف الهبات وكل شيء مؤمّن للنازح حتى الانترنت مؤمنة من دول بدل مادي”.
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