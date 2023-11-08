العاهل الأردني وغوتيريش اكدا في اتصال هاتفي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات للقطاع

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية”، بحسب وكالة الانباء الاردنية “بترا”.
وأكد العاهل الأردني وغوتيريش أنه على “المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع”. وشدد على “أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة”.
ودعا إلى “مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها”.
وجدد التأكيد على أن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح”.
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