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العتمة الشاملة.. الغاء عقد الشراء المتعلق بشراء شحنة الغاز اويل!
محلي
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الإثنين 04 أيلول 2023
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أبلغت وزارة الطاقة والمياه المعنيين من خلال كتاب رسميّ، الغاء عقد الشراء الموقع مع شركة coral energy dmcc المتعلق بشراء شحنة الغاز اويل، وذلك اثر عدم وجود امكانية فتح الاعتماد المطلوب لتغطية ثمن الشحنة.

ونبه بأن وضعية المخزون قد تصل الى مستوى حرج مع شهر تشرين الاول، ما يؤدي الى احتمال انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وشامل.

علما أن الناقلة البحرية ARDMORE قد غادرت المياه الاقليمية اللبنانية بتاريخ 1 ايلول، دون ان يترتب على الدولة اي غرامات او تكاليف عالية. 

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