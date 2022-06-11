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العثور على المروحية المفقودة في MONTE CUSNA
محلي
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السبت 11 حزيران 2022
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علم مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في روما طلال خريس، أنه تم العثور على المروحية المفقودة منذ دقائق في منطقة MONTE CUSNA (REGGIO EMILIA)، ولكن هناك صعوبة في الوصول الى المكان بسبب كثافة الاشجار ووعورة الطرق المؤدية الى مكان سقوط المروحية.

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