العدو يستهدف منزلا في بلدة مارون الراس

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان العدو الاسرائيلي قصف منزلا في سهل بلدة مارون الراس يخص المواطن (إ.علوية ) واندلعت النيران في داخله. وحضرت فرق الصليب الأحمر والجيش الى المكان متفقدة.
كما توجهت فرق الإطفاء وقوة من “اليونيفيل” الى المكان.
أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان العدو الاسرائيلي قصف منزلا في سهل بلدة مارون الراس يخص المواطن (إ.علوية ) واندلعت النيران في داخله. وحضرت فرق الصليب الأحمر والجيش الى المكان متفقدة.
كما توجهت فرق الإطفاء وقوة من “اليونيفيل” الى المكان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا