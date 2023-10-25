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العدو يستهدف منزلا في بلدة مارون الراس
محلي
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الأربعاء 25 تشرين الأول 2023
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 أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان العدو الاسرائيلي قصف منزلا في سهل بلدة مارون الراس يخص المواطن (إ.علوية ) واندلعت النيران في داخله. وحضرت فرق الصليب الأحمر والجيش الى المكان متفقدة.
 
كما توجهت فرق الإطفاء وقوة من “اليونيفيل” الى المكان.

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