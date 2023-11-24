العدو يوسّع اعتداءاته خارج “قواعد الإشتباك”… ورد “الحزب” لن يتأخر (اللواء)

كتبت صحيفة “اللواء“: على الرغم من الأجواء المحيطة ببدء “هدنة التبادل” في غزة للأسرى والرهائن بين “اسرائيل” وحركة “حماس”، وارتباط المسار اللبناني بالمسار الفلسطيني، على مستوى الالتزم بآليات وقف اطلاق النار، فضلا عن التحليق في سماء غزة، وسماء جنوب لبنان، فإن المخاوف ما تزال مرتفعة من انهيار ما يسمى بالجبهة الشمالية، اي الحرب مع لبنان من زاوية ان تجاوز الجيش الاسرائيلي قواعد الاشتباك، بتوسيع الرقعة الجغرافية للاهداف التي تعرضت للقصف والاعتداءات، والتي ادت الى سقوط مزيد من الشهداء، لا سيما في صفوف المدنيين.
وبحسب مصادر متابعة لـ”اللواء”، إلى أن رد حزب الله على استهداف مقاوميه خارج نطاق “قواعد الاشتباك” لن يتأخر، وأن القصف على المنارة، والذي ادى الى قتل 4 جنود من جيش الاحتلال، وكذلك قصف دبابة ميركافا، وقتل من فيها، لا يصب في اطار الرد الأخير على استهداف 5 من نخبة المقاومة.
وكانت “اسرائيل”، استهدفت بضرباتها مجموعة قيادية ذات وزن من حزب الله، قوامها 5 مقاومين، بينهم عباس محمد رعد (سراج) نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
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