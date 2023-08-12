العراق ينشر مضادات أرضية على أسطح مبانِ حكومية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وضع مضادات أرضية على أسطح مبان حكومية في مواقع بالعاصمة العراقية بغداد.
وأفادت مصادر أمنية لـ”سكاي نيوز عربية” بأن نشر المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريف في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”:
نشر المضادات يأتي في إطار تشكيل حزام ناري ضامن لكل احتمالات التهديد.
تزامنت الإجراءات مع زيارة وزير الدفاع العراقي للولايات المتحدة، وبالتالي يمكن اعتبارها جزء من مجريات معركة.
الإجراءات قد تشي بتغيرات عسكرية مقبلة في العراق الأمر الذي يتطلب الحزام لناري الذي تحدثنا عنه.
في ظل التواجد الأميركي، هناك احتمالية مواجهة عسكرية شرق سوريا، وهذا قد يقود لردود فعل من قبل فصائل عراقية.
العمليات قد تبدأ في سوريا لكنها ستمتد غالبا للعراق ولبنان.
الإجراءات المتخذة لا يمكن اعتبارها مجرد مقتضيات ردع استراتيجي، بل إنها تدل على احتمال اشتباك في مسرح الأحداث بالعراق.
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