العميد مصطفى حمدان : الجيش اللبناني‬⁩ هو الحل

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
عصابة من الاشرار الطوائفجية المذهبيين، سنّة وشيعة ودروز ومسيحيي، العاقرين الخانعين العاجزين، عن حفظ لبنان وطناً نهائيا لنا، بإنتخاب رئيساً مخلوق ومولود في لبنان، وليس في مختبرات التخصيب الاصطناعي، بالتفاوض بين الشرق والغرب .
أيها اللبنانيون عم يفرضوا عليكم
الفساد أو الإفساد رئيساً لتدمير ما تبقّى من توحشهم، وفتات نهبهم للمال العام ولأموال اللبنانيين الشخصية، ومن بعدهم الطوفان.
إلى جيشنا الوطني در، الجيش اللبناني هو الحل.
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