الفستان نفسه الذي جمع نانسي عجرم وهيفا وهبي حديث الصحافة

تألقت الفنانة اللبناني نانسي عجرم في حفلها بقبرص، بفستان من تصميم العلامة التجارية Solangel والذي سبق ان اختارته زميلتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير عيد ميلادها قبل 6 أشهر تقريبا باللون الفوسفوري.
وظهرت كل من نانسي وهيفا جميلتان به اذ ان الفستان يجمع بين الشياكة والبساطة بطريقة تجعل الجسم يظهر بقالب لافت.
والفستان ليس رخيصاً بل سعره مرتفع إذ يصل إلى 3,626 دولارًا أمريكيًا أي حوا لي 112 ألف جنيه، لكن على من أحببتم الفستان اكثر وبأي لون على نانسي أو على هيفا؟
المصدر: الفن
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