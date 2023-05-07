القاء القبض على شخصين لتعاطيهما وترويجهما للمخدرات

بتاريخ ٦/ ٥/ ٢٠٢٣، داهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشويفات منزل المواطن (م.ح.) وأوقفته، وهو مطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة وإطلاق النار.
كما أوقفت المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات، السوري من أصل فلسطيني (ع.أ.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، ودخول الأراضي اللبنانية خلسة، كما أنه مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد ضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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