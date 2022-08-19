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القاصر موسى محمد عيتاوي خرج من منزل ذويه ولم يعد… هل من يعرف عنه شيئًا؟
محلي
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الجمعة 19 آب 2022
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

–  موسى محمد عيتاوي (مواليد عام 2007، لبناني)

الذّي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة الكواشرة-عكار، بتاريخ 16/8/2022 ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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