القاضية عون: تبنت ناتالي غوليه العقوبات على سلامة وكأنها نتيجة مباشرة لجهودها

كتبت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون عبر منصة “اكس:”صرحت السيناتور الفرنسية ناتالي غوليه المشهورة بمحاربة الفساد وتمويل الارهاب، ناشرة صورة لها مع نائب الخزينة الاميركية في واشنطن “براين نيلسون” الذي أنزل العقوبات الاميركية أمس على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمتآمرين معه في مخطط الفساد الدولي، معتبرةً غوليه إنها خطوة حقيقية في المعركة ضد الفساد في لبنان، وأنه إنجاز لمحاربي الفاسد المدعي العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وصاحب مبادرة جمهورية لبنان عمر حرفوش.
واللافت في تصريح غوليه، انها تبنت هذا العقوبات وكأنها نتيجة مباشرة لجهودها، كما تبنت منذ فترة قصيرة رفض موفد الخماسية (فرنسا، قطر، الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية) الوزير الفرنسي جان ايف لودريان لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه استخدم سلطته السياسية بإصدار مذكرة توقيف غير عادلة بحق عمر حرفوش المحمي اوروبيا واميركيا.
وطالبت السيناتور غوليه حكومة فرنسا بأخذ إجراءات اوروبية رسمية ضد ميقاتي خلال مداخلتها بمؤتمر عن لبنان نُظم داخل البرلمان الأوروبي”.
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