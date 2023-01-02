القاضية عون: هذه اموالنا وسيادتنا وحقنا ان نطلب العدالة

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على “تويتر”:
“عام سعيد مملوء بالخير والبركة الى كل احبائي والى الذين لا يحبونني ايضا. يقول السيد المسيح: سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا انا غلبت العالم. واذا هو غلب العالم سنغلب نحن ايضا بايماننا. لكن توضيح بسيط في ما يتعلق بالوفد القضائي الأوروبي: هودي الجماعة كمان عندهم سيادة وعندهم قانون. واذا الاموال المبيضة طالت دولهم فمن حقهم ان يتحروا ويدققوا ويطلبوا تحقيق معمق عن هذا الموضوع. فالصلاحية المكانية نتيجة ارتكاب هذه الجرائم في دولهم تتيح لهم ذلك. خاصة وان القضاء اللبناني لا ينفذ الاستنابات القضائية الآتية من الخارج. هناك عدة استنابات بحق الرئيس ميقاتي وسلامة. هل سمعتم انه حصل شيء بهذا الخصوص. شخصيا حاولت ان ارسل مساعدة قضائية الى سويسرا لمعرفة من استفاد من الخمسة مليار دولار المحولين من قبل شركة مكتف منذ الـ2015 اربعة مليارات مجهولي المصدر. لكن لا جدوى. هذه اموالنا وسيادتنا وحقنا ان نطلب العدالة ونسترجعها، وان كان بواسطة القضاء الأوروبي يا هلا”.
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