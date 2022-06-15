القاضي قردوحي: القاضي “الأزعر” لا يلاحق في لبنان!

قال القاضي شادي قردوحي في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “الترهيب والتهويل بطرح أهلية” قاضية كل يلي بعرفه أنها هزت عروشهم. لكل حر القضية ليست قضية شخص ولا قاض. لكن أن تطرح “عدم أهلية” القضاة الأحرار فهذه “مصيبة”. ما بجامل حدا. بس الواقع الريسة غادة عون “تعاقب” لأنها وقفت بوجههم.
لكل أحرار الوطن. للرفاق يلي وثقوا فيي ولا مرة سألوا عن لوني او منطقتي او رقم سجلي. ما تخلوا بعض الاعلام “المضلل” يخدعكم. القاضي “الأزعر” لا يلاحق في لبنان! بس تشوف قاض ملاحق بموجب تحفظ افهم أنه رفض الخضوع والخنوع.
لن نسمح لكم بالاستفراد بأي قاض لبناني حر. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون وكل قرار ملاحقة وكل تحقيق عملته في سبيل مواجهة الفساد لا يمثل شخصها، بل يمثل المجتمع بوصفها “ممثلة الادعاء العام”.
لما كتبت من شوي ما كنت عارف أنني “وبكل فخر” مشمول بمشروع طرح “عدم الأهلية” من جانب بعض السلطات القضائية العليا. “العليا” على القضاة الاحرار.
نحن من سنطرح مدى تمتعكم بالأهلية لتولي مناصبكم”.
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