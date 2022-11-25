القبض على الممثلة منة شلبي في مطار القاهرة لحيازتها مواد مخدرة

تصدّر إسم الممثلة المصرية، منة شلبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر القاء القبض عليها في مطار القاهرة من سلطات الجمارك، بعد الكشف عن حيازتها مواد مخدرة خلال قدومها من أميركا بحسب “RT”.
وقام الأمن المصري باصطحاب منة شلبي إلى أحد أقسام الشرطة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة سبب حيازتها ١٢ كيسًا من الماريغوانا بعد تحرير محضر لها في المطار.
كما أصدرت الجهات الأمنية أمرًا بالتحفظ على منة شلبي، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وينتظر جمهور منة شلبي على مواقع التواصل أن يصدر عن مكتبها بيانًا توضيحيًا حول حقيقة القاء اللقبض عليها ومعرفة كافة التفاصيل منها.
المصدر: بصراحة
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