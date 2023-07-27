القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري) حسب أقواله، بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجة آلية نوع “لاندي” لون أسود دون لوحات – تبين أنها مسروقة – وبتفتيشه، تم ضبط:
1- 10/ علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين.
– /36/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.
– /21/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.
– /41/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.
– مبلغ مالي وهاتف خلوي.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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