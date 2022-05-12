القرار الأخير لتمديد مُهَل ضريبية

وقّع وزير المال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتباراً من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
مستندات التنزيل
من جهةٍ أخرى، تتولى وحدات ضريبة الدخل المختصة إعداد مستندات التنزيل للمكلفين الذين تقدموا بالتصاريح خلال الفترة من 30/04/2022 ولغاية تاريخه في ما يتعلق بغرامات التحقق من دون الحاجة لتقديم اعتراض أو طلب، بحسب بسان صادر عن وزارة المال.
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