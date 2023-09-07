القرم: شركات تدفع رسوما وأخرى لا تفعل

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّه “من أصل ١٧٠٠٠ شركة في لبنان ٣٥ في المئة غير مسجلة في ضريبة الدخل و٦٠ في المئة منها غير مسجلة في الـTVA ونطالب وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع”.
أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّه “من أصل ١٧٠٠٠ شركة في لبنان ٣٥ في المئة غير مسجلة في ضريبة الدخل و٦٠ في المئة منها غير مسجلة في الـTVA ونطالب وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع”.
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