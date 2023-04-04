القرم: لن يعلن فرنجية ترشحه قبل بلورة المشهد السياسي

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لن يعلن ترشحه في مؤتمر صحافي قبل أن يتبلور المشهد السياسي”.
وأشار القرم إلى أنه “لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، إنما من المحتمل عقدها الأسبوع المقبل”.
أمّا في ما يتعلق بهيئة أوجيرو، فأوضح أنه اجتمع مع نقابة موظفي “أوجيرو” وتم الحديث عن خارطة طريق، وأكد أن “لقاء يجمعهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم لعرض الأفكار ومدى إمكان وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
وقال: “سنرى مدى التجاوب مع الاقتراحات وما يمكن تنفيذه، على أمل إيجاد حلول جدية”. أما عن التحذيرات الدولية المالية بشأن نفاد الاحتياط بالعملة الأجنبية في لبنان قريبا، فأكد القرم أن “ليس هناك تضخيم للموضوع، لأن الوضع خطير جدا ويحتاج إلى معالجة جدية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا