القرم يطمئن: أزمة المازوت في السنترالات إلى الحلحلة

طمأن وزير الاتصالات جوني القرم الى ان مأزق نقص المازوت في السنترالات الذي يُخرج بعضها عن الخدمة يتجه نحو الحلحلة في حال أقرت السلفة المطلوبة من الحكومة غداً، مذكّراً في حديث الى صوت كل لبنان بان التعرفة عُدلت إلّا ان الجباية على أساسها لم تبدأ بعد، على ان تنطلق في الخامس عشر من الجاري.
وكشف القرم عن أعطال طرأت اليوم في سنترالات قرنايل، المختارة بعبدات، ووادي خالد.
وعن ملف الانترنت الخاص غير المنظم، كشف القرم ان الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها وبصورة خاصة في المناطق التي تتوفر فيها خدمة الانترنت عبر اوجيرو.
ونفى القرم المعلومات التي تتحدث عن انشاء شركة ثالثة للاتصالات خاصة بالجيش عبر نوكيا من خلال هبة أمريكية، لافتاً الى وجود شركة ثالثة مرخصة في الأساس الا انها لم تفعل.
وعن الموازنة الجديدة وما تحتويه من ضرائب بالدولار، أوضح القرم ان الدولرة لن تشمل الرسوم كافة، بل التجار بصورة خاصة من يدفع الضرائب على البضائع بالليرة ويستوفيها من المواطنين بالدولار، وذلك للحفاظ على توازن العرض والطلب على الدولار.
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