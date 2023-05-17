القرم يوجه كتابا لمجلس إدارة “تاتش” لتحمل المسؤولية

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم, أن “هناك فرق بين قطاع الخلوي والثابت الذي هو المشكلة وهو بحاجة الى معالجة ونحن منذ العام الماضي لم نقبض أي ليرة أو دولار للصيانة بالرغم من صدور عدة قرارات وهذا القطاع لا يستطيع الاستمرار من دون صيانة”.
وأكّد القرم في حديث لـ “صوت لبنان” أن, “أوجيرو هي مقاول بالنسبة للدولة هناك خطر حقيقي وهو يتعلق بتأمين الاموال ووزارة المالية وعدتنا بتزويدنا بما يلزم لتأمين المصاريف، ولكن الخطر قائم، هناك خلل بقبض الأموال”.
وأضاف القرم: “لدي واجبات لتأمين الخدمة للمواطن وهذا القطاع هو الوحيد الذي يعمل 24/24 وبالحد الادنى من دون اموال، نعمل بالموازنة القديمة بالليرة القديمة ولا نعمل بطريقة الاثني عشرية, لا رفع لتسعيرة الخليوي”.
وتابع: “لدي سلطة وصاية على تاتش ووجهت كتابًا لمجلس ادارته لتحمل المسؤولية في حال خسرنا الـ 58 مليون دولار، وضعت اشارة على الصحيفة العقارية وألزمت صاحب المبنى بالتسجيل وتكبيده غرامة عن كل يوم تأخير، وسننهي العملية بمليوني دولار إضافة إلى المبلغ الذي دفع”.
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