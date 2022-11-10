القرم يُشيد باختبار “ألفا” و”تاتش” لـ5G

أثنى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على “الجهود التي حققتها شركتا “تاتش” و”ألفا” المشغلتان للخليوي، في الاختبار الحيّ لسرعة الإنترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي أجرتاه أمس، بحيث سجّلت كل من “تاتش” و”ألفا” سرعة إنترنت تجاوزت 1.5 جيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة الـ5G تجارياً” بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وثمّن القرم “عمل شركتي “ألفا” و”تاتش” لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا