القصف الإسرائيليّ باتجاه لبنان يتواصل… هذا ما حدث فجرا ً(الجمهورية)

كتبت “الجمهورية”:
تعرّض عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف إسرائيليّ مباشر في ساعات الفجر الأولى. كما أغار الطيران الإسرائيليّ فجرًا على محيط بلدة الناقورة ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب ومدينة صيدا خارقًا جدار الصوت أكثر من مرة، وشهدت سماء القطاع الغربي قنابل مضيئة أطلقها الجيش الإسرائيليّ بكثافة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.
يذكر ان عدداً من جثامين الشهداء المقاومين، سحبت من منطقة علما الشعب بواسطة الصليب الأحمر الدولي وإشراف الجيش وأودعت في برادات مستشفيات صور.
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