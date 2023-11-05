القصف يتجدد جنوباً.. الحزب يستهدف اسرائيل بالصواريخ الموجهة ويسقط مسيّرة

ما يزال التوتر مستمرًا عند جبهة الجنوب منذ الصباح.
وتعرض محيط موقع جلّ العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة للقصف المدفعي الاسرائيلي.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في بيان: “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.
كما اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان “مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة (01:20) من يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح”، وعند الساعة (11:20) أقدو مجاهدو المقاومة الإسلامية على استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، ودمروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية”.
وفي بيان آخر اعلن ان الاعلام الحربي ان ” مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، ودمروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية”.
وتمكنت الدفاعات الجوية في المقاومة الاسلامية قرابة الحادية عشرة و٣٥ دقيقة من صباح اليوم، من اسقاط مسيرة معادية بصاروخ ارض – جو ، وسقطت اجزاء كبيرة منها فوق احياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة اخرى منذ ساعات الصباح فوق اجواء النبطية ، حاروف ، زبدين ، جبشيت ، الدوير ، الشرقية وتول.
ولوحظ ان المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعيد اسقاط الاولى قبل ان تنكفأ من سماء المنطقة .
واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ، وسقوط المسيرة وارتفعت هتافات التكبير.
وقال الجيش الإسرائيليّ، اليوم أنه في أعقاب إنذار تمّ إطلاقه في مستوطنة “متات” في الجليل الأعلى، اعترضت طائرة اعتراضية إسرائيلية هدفاً حاول العبور من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” أنّ جيش العدو الإسرائيليّ قصف أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين.
كما أشار الإعلام الحربي لدى حزب الله أن الجيش الاسرائيلي استهدف سيارة اسعاف تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في وادي الضبعة غرب طيرحرفا، اثناء توجهها لنقل جريح ما ادى لاصابة طاقمها المكون من 4 مسعفين بجروح”.
كما استهدف صاروخ كورنيت مضاد للدروع موقعًا عسكريًا للجيش الاسرائيلي على حدود لبنان00بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق الجليل الأعلى المحاذية للبنان في وقت سابق اليوم الأحد.
وجدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، إذ أقدمَ على قصف عدد من البلدات الحدودية وهي علما الشعب، الناقورة واللبونة.
كذلك، أفادت المعلومات بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيفة، كما إستهدفت بلدة راميا بـ3 قذائف.
واعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “قصف مجموعتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان”، مشيراً إلى أنّ “الجيش دمّر نقطة مراقبة لحزب الله”.
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، أن طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بعد رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، مضيفاً: “تم رصد إطلاق نار مضاد للدبابات باتجاه منطقة المطلة دون وقوع إصابات”.
بالتوازي، أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية فوق مستوطنة المطلة
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