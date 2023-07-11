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القضاء يدين ديما صادق وينصف باسيل والتيار
محلي
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الثلاثاء 11 تموز 2023
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صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الاتي
انصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر وادان الاعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية.
وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ بحق ديما صادق انه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورا ًبانهم عنصريون وبان التيار حزب نازي .
الحكمة من هذا الحكم ان الحق يظهر مهما طال الزمن

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