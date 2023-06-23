القطان: العودة الى فلسطين قريبة

اشار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان من بلدة برالياس الى أن “ما رأيناه في مخيم جنين وما نراه في الضفة وفلسطين المحتلة، يكبر قلوب المؤمنين ويدل على أن الأمة بخير، وما يقوم به المجاهدون في فلسطين المحتلة يجعلنا أكثر ثقة بأنَّ فسلطين قرياب ستعود من البحر النهر”.
وأضاف: “هذا الكمين المحكم الذي نفذته ثلة من المؤمنين من رجال الله على الأرض، يدل على أنَّ فلسطين بخير وأن أهل فلسطين بألف خير لأنهم ما زالوا على هذه البوصلة ولا يزال الجهاد وفلسطين في أحشائهم، ولذلك نقول أنَّ العودة الى فلسطين فاتحين منتصرين قريبة، لذلك كونوا على ثقة بإخوانكم المجاهدين في فلسطين وأنَّ هذا العدو الصهيوني يوماً بعد يوم تتزايد اعترافاته بأنَّ حركات المقاومة في فلسطين، لا تقضّ مضاجعه فحسب، وإنّما ستدخل الى مستوطناتهم والى بيوتهم التي اغتصبوها من أهلنا في فلسطين المحتلة، وإننا جميعاً قريباً ان شاء الله سنصلي في المسجد الأقصى”.
وختم: ” هذا الأمر لا يؤمن به إلا كل مؤمن فلذلك ادعموا أهلكم وإخوانكم في فلسطين بشتّى الوسائل التي تستطيعون اليها سبيلا، ولا سيّما الدعاء في هذه الأيام المباركة، فمن لا يستطيع أن يدعم اخوانه في فلسطين بالمال والسلاح، يستطيع أن يدعمهم بالدعاء، فأكثروا في هذه الأيام المباركة من الدعاء لإخواننا أن ينصرهم الله وأن يثبتهم وأن يحرر الله الأرض على أيديهم”.
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