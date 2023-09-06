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القوات تطالب بضبط التسلّل من سوريا الى لبنان
محلي
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الأربعاء 06 أيلول 2023
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تطالب “القوات اللبنانية” الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة والضروريّة والملحّة وبكلّ دقّة لمنع أي تسلُّل من سوريا وتحديدًا من الجهتين الشماليّة والشرقيّة من الدخول إلى لبنان، خصوصًا أنّ المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين القائمة وليس مفاقمة هذه الأزمة.

وللتذكير فإننا لم نلمس أيّ خطوات عمليّة تترجم من خلال بدء إنهاء أزمة اللجوء السوري في لبنان، فيما المطلوب بالتوازي مع منع التسلُّل من سوريا باتّجاه لبنان، إعادة اللاجئين فورًا من لبنان باتّجاه سوريا.

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