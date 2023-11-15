“القوات”: تطبيق القرار 1701 الحل الوحيد لتخطي المرحلة

لبى حزب “القوات اللبنانية” دعوة شركائه في حزب “الشعب الاوروبي” للمشاركة في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية الذي عقد امس، في البرلمان الاوروبي في بروكسل.
حضر الاجتماع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان، رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، ومسؤولة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” إلسي عويس.
تناول النائب اسطفان “اهمية تطبيق القرار ١٧.١ لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، بمعنى أن يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة المنتشرة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات الدولية”.
وشدد على “ضرورة التمديد لقائد الجيش للحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى الاستقرار في لبنان”.
وخلال عرضه المطول للوضع اللبناني، طالب اسطفان “الاتحاد الاوروبي بحل فوري للنازحين السوريين، لما يشكل هذا الملف من عبء على كاهل الدولة اللبنانية، خصوصا في ظل المخاطر الامنية والازمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد”.
والتقى وفد “القوات”، بحسب بيان، مسؤول سياسة الجوار في البرلمان الاوروبي النائب اندري كوفاتشيڤ، ورئيس البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات في لبنان النائب جورج هولڤيني ونواب آخرين ملمين بالشأن اللبناني، مثل كزافييه بلامي وميكاييل غالهر وتمحور النقاش حول الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان”.
واتفقوا على “مواصلة اللقاءات والتنسيق فيما بينهم”.
يذكر ان حزب “القوات اللبنانية” انتخب منذ ٢.١٤ شريكا لحزب “الشعب الاوروبي” الذي يشكل اكبر تكتل في الاتحاد الاوروبي.
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