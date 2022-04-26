الكابيتال كونترول لن يمر! (الديار)

لا امل في اقرار اللجان المشتركة اليوم لقانون «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب الذي سيشهد محيطه تحركا شعبيا، ومهنيا، واعلاميا رافضا للقانون ولخطة التعافي التي تصر الحكومة على تمريرهما على الرغم من الاجحاف اللاحق بالمودعين والمصارف في آن معا. وفي ظل شكوك بانعقاد النصاب من قبل النواب الذين يفضلون بغالبيتهم تاجيل النقاش الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي خوفا من دفع الثمن «شعبيا»، اعربت مصادر الحكومة اعربت حكومية عن تشاؤمها من امكانية اقرار «الكابيتال كونترول» اليوم، متهمة النواب بانهم غير جديين في مناقشة القانون، وحذرت من التاخير الذي سيكون مكلفا جدا على الاقتصاد اللبناني.
بدوره اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن جلسة اللجان اليوم لن تنعقد بسبب الغضب الشعبي العارم وإن عقدت فسنطالب الحكومة ورئيسها بالحضور لمناقشتهم وبالتالي فالجلسة «طايرة» بالشكل والمضمون. وقد دعا تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين»، في مؤتمر صحافي إلى التحرك اليوم أمام المجلس النيابي رفضا لقانون الكابيتال كونترول، كما دعا نقيب المحررين جوزيف قصيفي الاعلاميين الى المشاركة بالتحرك الاعتراضي.
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