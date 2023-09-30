الكاتب الياس الديري في ذمة الله

غيب الموت الكاتب في “النهار” الياس الديري، المعروف ب”زيان”، عن عمر 86 عاما.
الياس الديري أديب وصحافي وسياسي لبناني، ولد في قرية ددة- الكورة، وصنفت روايته “الفارس القتيل يترجل” في المرتبة 101 في قائمة أفضل رواية عربية من قبل اتحاد الكتاب العرب عام 2001. وهو عضو نقابة محرّري الصحافة اللبنانية وعضو نادي القصّة منذ العام 1960. وقد نعاه نجله فادي كاتباً: “ناديت بالله رجعوا ما تلفّتوا صوبي. الله يرحمك يا أبي، إلياس جرجيس الديري، صانع الرؤساء. المسيح قام، حقاً قام”.
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