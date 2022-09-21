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الكاظمي يجدد استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة
محلي
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الأربعاء 21 أيلول 2022
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي في نيويورك اليوم، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر

وفي خلال الاجتماع اكد الكاظمي مجددا “استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لاجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة”.

وشكر للبنان “خطوة اعفاء العراقيين من سمة الدخول الى لبنان”.

بدوره شكر الرئيس ميقاتي للرئيس الماظمي” وقوفه شخصيا الى جانب لبنان والتزام العراق الثابت بدعم

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