الكتائب: للتحرك العاجل من أجل وقف قتل المدنيين ووضع حد للمسلسل الدامي

دان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب “الجريمة المروعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أوقعت مئات الضحايا والجرحى”.
وقال في بيان: “نعتبر ان استهداف الجيش الإسرائيلي للجرحى والمدنيين والهاربين من القصف منافٍ لجميع الشرع والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف (١٩٤٩)، ويخالف أبسط قواعد الرحمة. وهو انتهاك صريح لأهم المبادئ الأساسية للإنسانية وحقوق الإنسان وتجاهل صارخ لقيمة الحياة وقدسيتها..
وبناء عليه، يناشد الجهاز المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، التحرك من اجل وقف قتل المدنيين ووضع حد للمسلسل الدامي الذي تشهده المنطقة”.
وختم: “إننا نعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونتشارك الالم معه في هذه الليلة العصيبة، طالبين الرحمة للضحايا الابرياء والشفاء العاجل للجرحى”.
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