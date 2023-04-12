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اللجنة الوزارية أقرت الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام
محلي
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الأربعاء 12 نيسان 2023
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اقرت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.

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