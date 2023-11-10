اللواء إبراهيم على خط ملف الرئاسة مجدداً (الديار)

كتبت “الديار”:
علم ان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يلعب دورا في الملف المتصل بالاسرى والرهائن في غزة، بحث مع المسؤولين القطريين في ملف الرئاسة ويعمل بالتنسيق مع الدوحة لتحريك الملف من جديد ضمن صيغ مبتكرة باتت ملحة لمواكبة التحولات الكبيرة الحاصلة اليوم والتي يمكن ان تنتج عن «طوفان الاقصى» حيث ستكون المنطقة امام «شيء جديد» وعلى لبنان المواكبة في ظل تماسك داخلي يبدأ بملء الفراغ في بعبدا وفي كل المراكز الحساسة التي باتت بالانابة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا