اللواء إبراهيم يبحث مع الساحلي في شؤون النازحين

استقبل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ، وجرى التباحث في شؤون النازحين ، وقد ابلغ الساحلي اللواء إبراهيم عن استعداد حزب الله المساعدة في هذا الملف واضعاً امكانيات الحزب بتصرف الأمن العام .
وقد اثنى الساحلي على مواقف اللواء ابراهيم وعمله على تفعيل موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم ، وثمن الدور الذي يقوم به بالاتصال بالحكومة السورية والاجهزة الامنية المعنية للتسريع بعوة النازحين ، واستغرب الساحلي موقف بعض الدول الاوروبية والغربية السلبي وعدم جديتهم بالمساعدة في هذا الموضوع .
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